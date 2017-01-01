Болтон рассказал о планах США по смене власти в Венесуэле
Вашингтон пытается создать коалицию для мирного перехода власти к лидеру оппозиции Хуану Гуайдо.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в планы Вашингтона входит формирование коалиции с целью смены власти в Венесуэле. Об этом он сообщил в эфире телеканала CNN 3 марта, пишет Интерфакс.
"Мы пытаемся объединить поддержку мирного перехода власти от Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ред.) к Хуану Гуайдо, которого мы признаем президентом", - подчеркнул Болтон.
Он также отметил, что "хотел бы видеть как можно более широкую коалицию, чтобы заменить Мадуро, заменить весь коррумпированный режим".
"Именно это мы и пытаемся сделать", - добавил советник президента США.
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Напомним, 23 января экс-председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.
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