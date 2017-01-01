В Эстонии завершились парламентские выборы

Электронное голосование выиграла крупнейшая в стране оппозиционная Реформистская партия.

В Эстонии проходили выборы в парламент

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, состоялось голосование на парламентских выборах.

Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, явка составила 63,1%. В выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов.

В результатах воскресного голосования также учтены данные предварительного и электронного голосования, которое проходило с 21 по 27 февраля. Досрочно свои голоса отдали более 346 тысяч человек, или около 40% избирателей.

По данным избиркома, в ходе электронного голосования Реформистская партия набрала 40% голосов, Консервативная народная партия - 13,5%, партия Isamaa - 12,6%, Центристская партия - 11,7%, Социал-демократическая партия - 11,4%, партия "Эстония 200" - 5,5%.

Остальные политсилы по итогам электронного голосования не набрали пяти процентов голосов, необходимых для попадания в парламент.

Отмечается, что подсчет голосов после закрытия избирательных участков может внести существенные изменения в расклад политических сил, участвующих в выборной кампании.

Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.