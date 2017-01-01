В Эстонии завершились парламентские выборы
Электронное голосование выиграла крупнейшая в стране оппозиционная Реформистская партия.
В Эстонии в воскресенье, 3 марта, состоялось голосование на парламентских выборах.
Как сообщила Республиканская избирательная комиссия, явка составила 63,1%. В выборах приняли участие десять партий и 15 независимых кандидатов.
В результатах воскресного голосования также учтены данные предварительного и электронного голосования, которое проходило с 21 по 27 февраля. Досрочно свои голоса отдали более 346 тысяч человек, или около 40% избирателей.
По данным избиркома, в ходе электронного голосования Реформистская партия набрала 40% голосов, Консервативная народная партия - 13,5%, партия Isamaa - 12,6%, Центристская партия - 11,7%, Социал-демократическая партия - 11,4%, партия "Эстония 200" - 5,5%.
Остальные политсилы по итогам электронного голосования не набрали пяти процентов голосов, необходимых для попадания в парламент.
Отмечается, что подсчет голосов после закрытия избирательных участков может внести существенные изменения в расклад политических сил, участвующих в выборной кампании.
Напомним, 24 февраля в Молдове прошли парламентские выборы и консультативный референдум по вопросу сокращения количества депутатов парламента со 101 до 61.
Большинство избирателей поддержали идею сократить число депутатов. Лидером голосования стала пророссийская Партия социалистов, которая получила 35 мест в парламенте.
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