Трамп объяснил отмену учений с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter отмену ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи.

Напомним, о прекращении маневров Key Resolve и Foal Eagle в минувшую субботу объявили министерства обороны обеих стран.

"Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сэкономить сотни миллионов долларов для США, которые нам не возмещаются. Это была моя позиция задолго до того, как я стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в это время - это хорошо!" - отметил американский лидер.

The reason I do not want military drills with South Korea is to save hundreds of millions of dollars for the U.S. for which we are not reimbursed. That was my position long before I became President. Also, reducing tensions with North Korea at this time is a good thing!