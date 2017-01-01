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Трамп объяснил отмену учений с Южной Кореей

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Американский лидер хочет сэкономить сотни миллионов долларов для страны и уменьшить напряженность в отношениях с КНДР.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал в Twitter отмену ежегодных совместных военных учений США и Южной Кореи.

Напомним, о прекращении маневров Key Resolve и Foal Eagle в минувшую субботу объявили министерства обороны обеих стран.

"Причина, по которой я не хочу военных учений с Южной Кореей, заключается в том, чтобы сэкономить сотни миллионов долларов для США, которые нам не возмещаются. Это была моя позиция задолго до того, как я стал президентом. Кроме того, снижение напряженности в отношениях с Северной Кореей в это время - это хорошо!" - отметил американский лидер.

Главы оборонных ведомств двух стран Патрик Шанахан и Чон Ген Ду ранее объяснили, что решение об отмене маневров показывает стремление Вашингтона и Сеула поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.

Решение об отмене военных учений с Южной Кореей последовало спустя несколько дней после встречи Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Саммит завершился без соглашений и договоренностей, стороны условились лишь продолжать переговоры. 

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Теги: Южная Корея, Трамп, Дональд Трамп, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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