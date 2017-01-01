США создают единую дипмиссию в Иерусалиме
Госдепартамент официально объединяет консульство и посольство США в Иерусалиме в единую структуру.
Консульство и посольство США в Иерусалиме объединятся в понедельник, 4 марта, в единую структуру. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.
В ведомстве напомнили, что данный шаг был анонсирован еще в октябре 2018 года.
"Это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или Сектора Газа", - говорится в заявлении Госдепа.
При этом подчеркивается, что США по-прежнему не занимают какой-либо позиции по окончательному статусу Иерусалима, включая границы и линии разграничения.
"Конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров между сторонами об окончательном статусе. Администрация по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который обеспечит более светлое будущее Израилю и палестинцам", - указали в Госдепартаменте.
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.
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