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США создают единую дипмиссию в Иерусалиме

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Госдепартамент официально объединяет консульство и посольство США в Иерусалиме в единую структуру.
Здание посольства США в Иерусалиме
Здание посольства США в Иерусалиме
 
Консульство и посольство США в Иерусалиме объединятся в понедельник, 4 марта, в единую структуру. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В ведомстве напомнили, что данный шаг был анонсирован еще в октябре 2018 года.

"Это решение было продиктовано нашими глобальными усилиями по повышению эффективности и результативности наших дипломатических отношений и операций. Это не означает изменения политики США в отношении Иерусалима, Западного берега или Сектора Газа", - говорится в заявлении Госдепа.
 
При этом подчеркивается, что США по-прежнему не занимают какой-либо позиции по окончательному статусу Иерусалима, включая границы и линии разграничения.
 
"Конкретные границы израильского суверенитета в Иерусалиме являются предметом переговоров между сторонами об окончательном статусе. Администрация по-прежнему полностью привержена усилиям по достижению прочного и всеобъемлющего мира, который обеспечит более светлое будущее Израилю и палестинцам", - указали в Госдепартаменте.
 
Напомним, в конце 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Теги: США, Израиль, арабо-израильский конфликт, посольство, Иерусалим, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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