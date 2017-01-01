Палестинцы на машине напали на израильских военных

Три палестинца протаранили на автомобиле группу израильских солдат. В армии Израиля инцидент назвали терактом.

Группу израильских военных протаранили на автомобиле палестинцы, которые впоследствии были обезврежены ответным огнем. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Военные подчеркнули, что наезд, произошедший на Западном берегу реки Иордан, носил преднамеренный характер, и назвали его терактом.

"Нападавшие совершили наезд на нескольких солдат Армии обороны Израиля, которые остановились на обочине по пути в деревню (Кафр-Ниима, к северо-западу от города Рамаллаха). В ответ войска открыли огонь по нападавшим", - говорится в сообщении.

По данным израильской армии, двое палестинцев были "нейтрализованы", третий "легко ранен".

О наличии пострадавших с израильской стороны пока не сообщется.

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