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В Рио-де-Жанейро проходит традиционный карнавал

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Профессиональные танцовщики и музыканты в разноцветных костюмах будут развлекать горожан и туристов в течение всей недели.
Карнавал в Рио
Карнавал в Рио

В Рио-де-Жанейро традиционно 1 марта мэр города передал ключ королю карнавала, что и знаменовало начало веселого народного праздника. Из-за карнавала всю неделю центральные улицы города будут парализованы. Об этом пишет Reuters.

Программа мероприятия делится на две части - народный карнавал, в котором принимают участие любители. И официальная часть - соревнование лучших школ самбы со всей Бразилии.

В город приехало более миллиона туристов, чтобы посмотреть на величественный карнавал.

 

 

Напомним, в прошлом году карнавал в Рио начался 9 февраля.

На карнавале в Рио-де-Жанейро опробуют систему распознавания лиц

 

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Теги: Бразилия, видео, фото, Рио-де-Жанейро, карнавал, Карнавал в Рио-де-Жанейро
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Источник: korrespondent.net

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