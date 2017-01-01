В Алжире возобновились акции протеста против решения президента страны Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.

Сотни алжирцев вечером в воскресенье, 3 марта, вышли на акции протеста против решения действующего президента страны Абдельазиза Бутефлики баллотироваться на пятый срок. Об этом сообщает Reuters.

Так, сотни студентов протестовали возле кампуса университета в Алжире. Они скандировали "Бутефлика уходи".

Кроме того, более сотни студентов собрались возле юридического факультета рядом со зданием Конституционного совета, где регистрируются кандидаты на пост президента Алжира.

В антиправительственных маршах в Алжире и других городах участвуют молодежь, целые семьи и даже пожилые люди. Они требуют от 81-летнего президента Абдель Азиза Бутефлики отказаться от выдвижения на пятый президентский срок. Эти протесты стали самыми крупными после "арабской весны" 2011 года.

Известно, что Бутефлика, который руководит Алжиром с 1999 года, на публике появлялся лишь несколько раз после перенесенного инсульта в 2013 году.

Cмотрите фотогалерею: В Алжире возобновились протесты

Ранее сообщалось, что в Алжире в результате протестов пострадали почти 200 человек.

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