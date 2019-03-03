Жуткие торнадо в американском штате Алабама унесли жизни 23 человек

По последним данным шерифа американского штата Алабама, в результате торнадо погибли по меньшей мере 23 человека.

Два мощных торнадо, которые накрыли американские штаты Индиана и Алабама, унесли десятки жизней. Об этом сообщил шериф округа Джея Джонса в интервью для телеканала WBRC.

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Поисковые операции до сих пор продолжаются, ведь люди продолжают сообщать о пропавших без вести. На данный момент удалось найти, а также идентифицировать 23 тела. Среди погибших дети.

Пока отсутствуют данные о том, сколько человек получили травмы вследствие торнадо. Между тем, медики сообщают о 40 раненых.

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Власти сообщают, что стихия причинила серьезный ущерб региону. Сотни домов разрушены, поселки остались без электричества и питьевой воды. Эксперты уже на этой неделе займутся подсчетом убытков. Сообщается, что власти будут компенсировать ущерб жителям штата Индиана и Алабама, которые больше всего пострадали от удара стихии.

Напомним, на Кубе возросло число жертв торнадо. Количество жертв в результате торнадо в Гаване возросло до семи человек. Пострадали еще более 200.