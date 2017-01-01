США и Южная Корея начнут новые военные учения

Учения Dong Maeng будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций.

Совместные американо-южнокорейские командно-штабные учения под кодовым названием Dong Maeng начнутся на этой неделе. Об этом накануне сообщило агенство Yonhap со ссылкой на командование силами США в Южной Корее и объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

"Dong Maeng, что значит "Союз", пришли на смену ранее проводимых весной военных учений Key Resolve и Foal Eagle, и будут сосредоточены на проведении стратегических, оперативных и тактических аспектах общевойсковых операций на Корейском полуострове", – говорится в заявлении.

Отмечается, что предстоящие учения важны для подготовки и поддержания боеготовности армий двух стран, а также "имеют решающее значение для поддержания и укрепления Североатлантического союза".

Ранее стало известно, что США и Южная Корея приняли решение о прекращении совместных военных учений Kye Resolve и Foal Eagle, чтобы ускорить процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, 27-28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу "один на один" и продолжили общение за рабочим ужином.

28 февраля политики раньше запланированного закончили встречу и отменили совместный обед. Трампу и Ким Чен Ыну не удалось ни о чем договориться.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet