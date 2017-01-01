На границе Индии и Пакистана произошла трехчасовая перестрелка

В Минобороны Индии утверждают, что ночью военные Пакистана открыли огонь из минометов и стрелкового оружия.

Военые Индии и Пакистана возобновили обстрелы на линии контроля в регионе Кашмир. Об этом сообщает Times of India в понедельник, 4 марта.

В Минобороны Индии утверждают, что ночной обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия вела ответный огонь.

"Индийская армия ответила решительно и эффективно", – сказал спикер военного ведомства.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.

Накануне стало известно, что в результате обоюдных обстрелов в Кашмире погибли 11 человек.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet