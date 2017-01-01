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В Кении разбился вертолет с туристами из США

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Над палаточным лагерем в Лаболо пролетали два вертолета. Один из них смог успешно приземлиться, второй упал.
Ведется расследование для установления причин катастрофы
Ведется расследование для установления причин катастрофы

На севере Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту. Погибли пятеро человек - четверо американских туристов и местный капитан. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает Standard Digital.

Тела погибших нашли утром.

По данным СМИ, борт принадлежал президенту Кении Уильяму Руто. За штурвалом вертолета был официальный пилот главы африканского государства Марио Магонга. 

Ранее в Кашмире потерпел крушение транспортный вертолет Ми-17 ВВС Индии.

Также ранее в Алжире разбился военный вертолет, погибли два пилота.

 

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Теги: США, Кения, туристы, вертолет, крушение, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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