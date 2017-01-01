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В Сирии готовятся к штурму последней деревни ИГИЛ

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Боевики минируют подходы к деревне Багуз на границе с Ираком и расширяют сеть тоннелей.
Вскоре Сирии очистят от "Исламского государства"
Вскоре Сирии очистят от "Исламского государства"

Боевики "Исламского государства" готовится к обороне последнего подконтрольного населенного пункта в Сирии - деревни Багуз на границе с Ираком, сообщает Reuters.

Отмечается, что сирийские войска при поддержке США полностью блокировали эту деревню и готовятся к ее штурму. Боевики минируют подходы к ней и расширяют сеть тоннелей для передвижения под землей. Точных данных о том, сколько террористов укрываются в Багузе, нет. Союзники сообщают, что у исламистов на исходе продовольствие и боеприпасы.

Взятие Багуза будет означать полное освобождение Сирии от "халифата", который в 2014 году контролировал треть территории Сирии и Ирака. И станет сигналом к выводу американских войск из этой страны, о чем объявил Дональд Трамп. 

Специалисты в области безопасности предупреждают, что освобождение Сирии от ИГИЛа не означает его разгром. Исламисты уходят в подполье и мигрируют в другие страны Африки и Азии. 

Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

 

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Теги: Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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