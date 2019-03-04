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Совет ЕС продлил санкции против Януковича

Комментариев: 2
Также санкции продлены против 11 бывших чиновников времен Януковича. Экс-глава его администрации из списка исключен.
Янукович и его окружение остались под санкциями ЕС
Янукович и его окружение остались под санкциями ЕС
Getty Images

Совет Европейского союза продлил на год индивидуальные санкции в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник, 4 марта.

"Совет продлил до 6 марта 2020 замораживание активов 12 человек, признанных ответственными за присвоение украинских государственных средств или злоупотребления служебным положением, что привело к потере украинских общественных средств. Ограничительные меры в отношении одного лица не были продлены", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен продлить санкции в отношении Януковича и еще 11 человек.

В то же время, из санкционного списка исключили бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева.

 

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Теги: ЕС, Янукович, санкции
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Letohradek    04.03.2019, 12:36
Оценка:  0
Letohradek
И снова дамбас не слышат! ... А урка недавно хвалился, что беспрепятственно посещает ЕС ...
dinops    04.03.2019, 13:03
Оценка:  0
dinops
Так он не в розыске, а санкции это бумажка...
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