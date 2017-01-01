Индийские фермеры страдают от попугаев-наркоманов

Птицы съедают значительную часть урожая мака, уничтожая по 40 цветков на день. Местные власти никак не реагируют на жалобы фермеров.

"Наркозависимые" попугаи наносят серьезный ущерб индийским фермерам, которые выращивают мак. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает Jerusalem Post.

"Группа "опиумозависимых" попугаев в штате Мадхья-Прадеш в последние месяцы терроризирует фермеров, выращивающих мак, создавая серьезную проблему, поскольку аграрии понесут значительные потери урожая в течение этого сезона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один цветок мака содержит 20-25 граммов опиума, а попугаи съедают их почти по 40 на день.

Фермеры в районе Нимач, пытаясь спасти урожай, стали использовать громкоговорители, чтобы отпугивать птиц. Они также обратились к местной власти, чтобы та помогла решить эту проблему, однако призывы пока остаются без ответа.

Первые нападения попугаев на маковые фермы произошли в 2015 году.

Ранее в Индии полиция арестовала попугая за оскорбление пожилой женщины.

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