Индийские фермеры страдают от попугаев-наркоманов
"Наркозависимые" попугаи наносят серьезный ущерб индийским фермерам, которые выращивают мак. Об этом в воскресенье, 3 марта, сообщает Jerusalem Post.
"Группа "опиумозависимых" попугаев в штате Мадхья-Прадеш в последние месяцы терроризирует фермеров, выращивающих мак, создавая серьезную проблему, поскольку аграрии понесут значительные потери урожая в течение этого сезона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один цветок мака содержит 20-25 граммов опиума, а попугаи съедают их почти по 40 на день.
Фермеры в районе Нимач, пытаясь спасти урожай, стали использовать громкоговорители, чтобы отпугивать птиц. Они также обратились к местной власти, чтобы та помогла решить эту проблему, однако призывы пока остаются без ответа.
Первые нападения попугаев на маковые фермы произошли в 2015 году.
#WATCH: Parakeets destroy opium crops in Neemuch, Madhya Pradesh pic.twitter.com/nURIGDoraL— ANI (@ANI) 25 лютого 2019 р.
Ранее в Индии полиция арестовала попугая за оскорбление пожилой женщины.
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