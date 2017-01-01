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В Иране разбился медицинский вертолет: есть жертвы

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На борту вертолета находились пять человек, все они погибли. Трагедия случилась в 30 километрах от города Шахр-е Корд.
В Иране разбился вертолет
В Иране разбился вертолет
gettyimages.com

В Иране, в западной провинции Чахармехаль и Бахтиари, в 30 километрах от города Шахр-е Корд, разбился вертолет скорой медицинской помощи. Погибли пять человек. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает IRNA News Agency.

По предварительным данным, вертолет рухнул на землю спустя несколько минут после взлета.

В результате трагедии погибли три члена экипажа и два представителя службы экстренной медицинской помощи.

 

 

Напомним, в январе медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо.

Накануне сообщалось, что в Кении потерпел крушение вертолет с американскими туристами на борту, погибли пять человек.

 

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Теги: авиакатастрофа, Иран, медики, вертолет, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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