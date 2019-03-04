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Президент Узбекистана приказал военным и милиционерам похудеть

Комментариев: 2
Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников МВД и Минобороны за лишний вес и дал им полгода, чтобы похудеть.
Милиционерам Узбекистана придется сесть на диету
Милиционерам Узбекистана придется сесть на диету
uz24.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал сотрудников Министерства внутренних дел и Министерства обороны республики за лишний вес и дал им "от трех до шести месяцев" времени для похудения. Об этом он заявил на встрече с активистами Наманганской области, передает Радио Свобода.

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев - пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", - сказал Мирзиеев.

О проблеме избыточного веса президент Узбекистана говорил и ранее - во время видеоселекторного совещания 9 ноября 2018 года, посвященного анализу результатов реформ в медицинском обслуживании. Мирзиеев, заявил, что "вследствие малоподвижного образа жизни и неправильного питания половина населения Узбекистана имеет лишний вес, у 46% - повышенное содержание холестерина в крови, у 31% - высокое кровяное давление".

После этого выступления появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений Узбекистана требуют от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения веса в норму.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как безопасно похудеть к лету. Исполняющая обязанности министра здравоохранения рассказала, чем опасны "марафоны похудения" и как похудеть безопасно. Также  Супрун развенчала еще один миф о вреде бега. Бег не может навредить коленным и тазобедренным суставам, отметила и.о. министра здравоохранения.

 

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Теги: Узбекистан, милиция, диета, милиционер, Похудение, похудеть, милиционеры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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weightless    04.03.2019, 16:11
Оценка:  0
weightless
Надо отдать должное Шавкату - он сам стройный)
Обычно бывает наоборот - царь жирный,
а подданные - тощие
Irena    04.03.2019, 15:32
Оценка:  0
Irena
Надо туда срочно Супрун отправить. Соседей надо выручать
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