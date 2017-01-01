Организаторы приостановили продажу билетов на Евровидение

Организаторы главного песенного конкурса мира сообщили о приостановке продажи билетов.

Организаторы не сообщают, когда билеты снова можно будет купить eurovision.tv

Причиной такого решения стала информация о том, что лучшие места распределили между собой израильские звезды. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Читай также: Николай Соболев раскритиковал патриотизм в России и Нацотбор в Украине

В этом году возникло много проблем с продажей билетов на конкурс. При проверке зрителей неожиданно оказалось, что лучшие места заняли представители культуры и спорта Израиля.

Немного позже оказалось, что посторонние пытались вмешиваться в продажу билетов он-лайн. Люди с Европы и Америки сообщили, что у них возникли трудности с входом на ресурс продажи билетов. Из-за этого они не смогут попасть на финал конкурса.

Читай также: Андрей Данилко рассказал о Евровидении, Зеленском и дружбе с Шатуновым

Компетентные органы уже начали расследование по этому делу. Поэтому организаторы решили приостановить продажу билетов.

Кроме того, проверят массовую покупку билетов с целью перепродажи.

Напомним, победительница Нацотбора в Украине MARUV, которая отказалась от участия в конкурсе, получила российскую награду. На церемонии вручения российской музыкальной премии ZD AWARDS-2018 отметили украинскую певицу MARUV.