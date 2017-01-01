В годовщину отравления Скрипалей Мэй побывала в Солсбери

Премьер-министр отметила позитивный настрой, который помог горожанам преодолеть применение химического оружия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник, 6 марта, посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Spire FM.

Мэй назвала день своего визита важной вехой для Солсбери, который "выбирается из тени, отброшенной использованием химического оружия на улицах страны".

Она отметила, что город принимает тысячи гостей и туристов и строит планы будущего процветания.

"Тот факт, что Солсбери и его окрестности так отважно боролись после этого сокрушительного, дерзкого инцидента, показывает, как крепка мораль, терпимость и позитивный настрой местного сообщества", - сказала она.

Напомним, чтобы поддержать жителей Солсбери, в прошлом году там также побывал принц Чарльз с супругой.

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