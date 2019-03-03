Испания и Великобритания подписали соглашение по Гибралтару
Глава МИД Испании Жозеп Боррель в понедельник, 4 марта, подписал налоговое соглашение, регулирующее ситуацию с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС. Об этом министр сообщил в соцсети Twitter.
По его словам, это первое международное соглашение, подписанное между Испанией и Соединенным Королевством по Гибралтару после Утрехтского договора.
Как пишет Еl Pais, стороны договорились о том, что физические лица, которые проводят более полугода в Испании, а также предприятия с большей частью активов или доходов на испанской территории должны будут платить налоги в пиренейском королевстве.
Теперь соглашение должно быть одобрено Советом министров и ратифицировано парламентом страны.
Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Политическая острота этой проблемы в британо-испанских отношениях оставалась приглушенной пока обе страны находились в Евросоюзе. Однако после Brexit, жители Гибралтара могут потерять доступ к европейскому рынку.
Hoy he firmado, 'ad referendum', el tratado fiscal para #Gibraltar.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 4 марта 2019 г.
Es el primer acuerdo internacional firmado entre #Espa~na y #ReinoUnido sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht. pic.twitter.com/FMe5FIQ518
Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара.
Позже глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что ему удалось договориться с Великобританией по вопросу о будущем Гибралтара.
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