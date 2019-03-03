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Испания и Великобритания подписали соглашение по Гибралтару

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Теперь соглашение должно быть одобрено правительством Испании и ратифицировано ее парламентом.
Великобритания и Испания подписали налоговое соглашение по Гибралтару
Великобритания и Испания подписали налоговое соглашение по Гибралтару

Глава МИД Испании Жозеп Боррель в понедельник, 4 марта, подписал налоговое соглашение, регулирующее ситуацию с Гибралтаром после выхода Великобритании из ЕС. Об этом министр сообщил в соцсети Twitter.

По его словам, это первое международное соглашение, подписанное между Испанией и Соединенным Королевством по Гибралтару после Утрехтского договора.

Как пишет Еl Pais, стороны договорились о том, что физические лица, которые проводят более полугода в Испании, а также предприятия с большей частью активов или доходов на испанской территории должны будут платить налоги в пиренейском королевстве.

Теперь соглашение должно быть одобрено Советом министров и ратифицировано парламентом страны.

Гибралтар является заморской территорией Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемой Мадридом. Политическая острота этой проблемы в британо-испанских отношениях оставалась приглушенной пока обе страны находились в Евросоюзе. Однако после Brexit, жители Гибралтара могут потерять доступ к европейскому рынку.

 

 

Ранее Испания пригрозила сорвать саммит ЕС по Brexit из-за Гибралтара.

Позже глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что ему удалось договориться с Великобританией по вопросу о будущем Гибралтара.

 

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Теги: налоги, ЕС, Британия, Испания, Евросоюз, МИД, Гибралтар, Великобритания
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Источник: korrespondent.net

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