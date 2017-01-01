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В Польше разбился военный самолет

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Истребитель МиГ-29 упал на территории леса в центральной Польше. Пилот катапультировался и выжил.
Пожарные потушили огонь после падения самолета
Пожарные потушили огонь после падения самолета
twitter.com/MSmolewski

В Мазовецком воеводстве Польши в понедельник, 4 марта, разбился истребитель МиГ-29, сообщает RMF FM.

Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Позже его нашли и госпитализировали.

Авария произошла в окрестностях местности Сточек. Самолет упал на территории леса. Пожар, возникщий из-за падения самолета, тушили десять пожарных бригад.

По имеющимся данным, самолет принадлежит парку авиабазы в городе Минск-Мазовецкий.

Напомним, несколькими неделями ранее в Индии упал МиГ-27. Пилот успел катапультироваться.

Ранее сообщалось, что Венгрия продает списанные истребители МиГ-29.

 

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Теги: авиакатастрофа, Польша, самолет, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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