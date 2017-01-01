В Польше разбился военный самолет
Истребитель МиГ-29 упал на территории леса в центральной Польше. Пилот катапультировался и выжил.
В Мазовецком воеводстве Польши в понедельник, 4 марта, разбился истребитель МиГ-29, сообщает RMF FM.
Отмечается, что пилоту удалось катапультироваться. Позже его нашли и госпитализировали.
Авария произошла в окрестностях местности Сточек. Самолет упал на территории леса. Пожар, возникщий из-за падения самолета, тушили десять пожарных бригад.
По имеющимся данным, самолет принадлежит парку авиабазы в городе Минск-Мазовецкий.
Напомним, несколькими неделями ранее в Индии упал МиГ-27. Пилот успел катапультироваться.
Ранее сообщалось, что Венгрия продает списанные истребители МиГ-29.
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