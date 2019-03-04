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Путин приостановил ракетный договор с США

Комментариев: 5
Указ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать, пока РФ не решит, что США устранило допущенные нарушения договора.
Путин приостановил ракетный договор, заключенный еще между СССР и США
Путин приостановил ракетный договор, заключенный еще между СССР и США
EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Договор от 8 декабря 1987 года приостановлен “до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия“, - говорится в текст указа.

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Путин также поручил МИД РФ направить государствам-участникам договора уведомление о приостановлении его выполнения. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее СМИ писали, что США шантажируют Россию “ракетной программой“ Украины.

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Теги: ракетный договор, РФ, США, СССР, Путин
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Комментариев (6)
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Boxerogos    04.03.2019, 17:53
Оценка:  0
Boxerogos
Путин,не расстраивай бабушку Виолетту!Ты не знаешь что она неимоверна страшна лишь в трёх вещах:в пьянке,в минусовании с кучи своих аккаунтов и в своей внешности.)))))))))))))))
VSHIVANKA    04.03.2019, 17:51
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ВОТ И ПРАВИЛЬНО ....
ЕСЛИ ЧУВСТВУЕШЬ , ЧТО ДРАКИ НЕ ИЗБЕЖАТЬ , БЕЙ ПЕРВЫМ ....)))
Woodbrother    04.03.2019, 17:44
Оценка:  +1
Woodbrother
На кремле прогрессирует маразм. Договор нарушила россия, потому что она недоговороспособная страна.
Boxerogos    04.03.2019, 17:31
Оценка:  -2
Boxerogos
Путин,что же ты делаешь!Ты же расстроил хуecoca-потрохобота,который начинает ссать кипятком и срать кирпичами сразу с нескольких своих аккаунтов!А ну немедленно всё верни назад,а то этот хyecoc сейчас разозлится и как начнёт минусить!Бугагагагагага!))))))))) )))))
WTF2wtf    04.03.2019, 17:15
Оценка:  +2
WTF2wtf
Попытка держать хорошую мину для внутрироссийского лохтората при плохой игре, когда другая сторона уже заявила о нарушеиии россией условий договора и о заморозке/разрыве этого договора.
СтальнаяКрыса    04.03.2019, 17:14
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Не понял, а кто первый начал 3,14здеть о создании гиперзвуковых ракет летающих со скоростью 30 махов? Показывали по российскому тв эти ракеты, или это путину моча в мозг стукнула и у него был припадок?
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