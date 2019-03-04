Путин приостановил ракетный договор с США

Указ вступает в силу с момента опубликования и будет действовать, пока РФ не решит, что США устранило допущенные нарушения договора.

Путин приостановил ракетный договор, заключенный еще между СССР и США EPA/UPG

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Договор от 8 декабря 1987 года приостановлен “до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия“, - говорится в текст указа.

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Путин также поручил МИД РФ направить государствам-участникам договора уведомление о приостановлении его выполнения. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, ранее СМИ писали, что США шантажируют Россию “ракетной программой“ Украины.