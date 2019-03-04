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Полякам напомнили об аннексии Крыма

Комментариев: 2
Неизвестные обклеили Варшаву плакатами об аннексии украинского полуострова.
Плакаты не подписаны
Плакаты не подписаны
facebook.com/nataszita

Столице Польши группа неизвестных напомнила об оккупации полуострова Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер организации “Евромайдан Варшава” Наталия Панченко.

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Женщина опубликовала соответствующие фотографии. На плакатах активисты, которые расклеивали по Варшаве, написано:

20 февраля 2014 Россия начала оккупацию украинского Крыма. На какую страну Путин нападет следующей?

Наталия Панченко заметила, что надписи на этих плакатах действительно заставляют поляков задуматься и опомнится. Так или иначе, следующей мишенью после Украины, прогнозировано, может стать Польша.

Поляков заставили задуматься
Поляков заставили задуматься
facebook.com/nataszita

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Известно, что плакаты с провокационными надписями расклеены в разных районах польской столицы. Авторы этих транспарантов пока неизвестны.

Напомним, Польша потратит на модернизацию армии $50 млрд. Варшава потратит рекордные средства на модернизацию вооруженных сил. В планах – покупка самолетов пятого поколения.

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Теги: плакат, Варшава, Крым, оккупация, полуостров, аннексия
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Комментариев (2)
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ANDREICH    04.03.2019, 19:05
Оценка:  -1
ANDREICH
щоб камньом з гори прибило клятих окупантив
atos    04.03.2019, 18:07
Оценка:  -1
atos
А поляки каким боком к Крыму? Дб))))
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