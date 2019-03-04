Полякам напомнили об аннексии Крыма

Неизвестные обклеили Варшаву плакатами об аннексии украинского полуострова.

Столице Польши группа неизвестных напомнила об оккупации полуострова Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщила лидер организации “Евромайдан Варшава” Наталия Панченко.

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Женщина опубликовала соответствующие фотографии. На плакатах активисты, которые расклеивали по Варшаве, написано:

20 февраля 2014 Россия начала оккупацию украинского Крыма. На какую страну Путин нападет следующей?

Наталия Панченко заметила, что надписи на этих плакатах действительно заставляют поляков задуматься и опомнится. Так или иначе, следующей мишенью после Украины, прогнозировано, может стать Польша.

Поляков заставили задуматься facebook.com/nataszita

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Известно, что плакаты с провокационными надписями расклеены в разных районах польской столицы. Авторы этих транспарантов пока неизвестны.

Напомним, Польша потратит на модернизацию армии $50 млрд. Варшава потратит рекордные средства на модернизацию вооруженных сил. В планах – покупка самолетов пятого поколения.