В северной части Испании из-за сильных ветров и засухи вспыхнуло около 100 лесных пожаров.

На севере Пиренейского полуострова в Испании из-за засухи и сильных ветров вспыхнуло около 100 лесных пожаров. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает The Local.

"Пожарные тушили около 100 отдельных лесных пожаров в северном регионе Астурия в понедельник утром, возникших из-за сильных ветров и засухи", - говорится в сообщении.

Указано, что на помощь 200 пожарным были вызваны военные пожарные. Вместе они пытаются взять огонь под контроль.

Как отмечается, пожары были зафиксированы в примерно 30 из 78 муниципалитетов в северном регионе. При этом серьезные вспышки были зарегистрированы в Нарсеа, Сомиедо, Тинео и Алланди.

Известно, что из-за малого количества осадков леса стали сухими и уязвимыми к пожарам.

Cмотрите фотогалерею: В Испании произошло около 100 лесных пожаров

Сообщается, что огонь также повредил несколько линий электропередач, в результате чего в некоторых сельских районах Астурии прекратилось электроснабжение. Второстепенные дороги были закрыты из-за близости к огню.

Кроме того, в соседней Кантабрии и Стране Басков произошло около 20 пожаров.

Ранее на западе Великобритании произошла серия лесных пожаров, охвативших около полутора квадратных километра.

Также сообщалось, что в начале февраля масштабный лесной пожар произошел также в Новой Зеландии.

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