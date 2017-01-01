Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа – СМИ
Боевые израильские самолеты нанесли в понедельник, 4 марта, несколько ракетных ударов по блокированному сектору Газа. Об этом сообщило информационное интернет-издание Samaa News.
По имеющимся данным, атакам с воздуха подвергся район на востоке населенного пункта Дейр аль-Балах, расположенного в центральной части анклава. Еще несколько ракет было выпущено израильскими самолетами восточнее города Рафах и по региону на юго-востоке административного центра сектора - города Газа.
Отмечается, что израильскими ВВС "были атакованы позиции палестинского сопротивления". Объектам, которые стали целями бомбардировки, нанесен значительный материальный ущерб. Samaa News указывает, что в момент атаки "людей на позициях не было".
Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet