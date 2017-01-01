Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа – СМИ

Израильские самолеты нанесли ракетные удары по сектору Газа. Были атакованы позиции палестинского сопротивления, сообщают СМИ.

Боевые израильские самолеты нанесли в понедельник, 4 марта, несколько ракетных ударов по блокированному сектору Газа. Об этом сообщило информационное интернет-издание Samaa News.

По имеющимся данным, атакам с воздуха подвергся район на востоке населенного пункта Дейр аль-Балах, расположенного в центральной части анклава. Еще несколько ракет было выпущено израильскими самолетами восточнее города Рафах и по региону на юго-востоке административного центра сектора - города Газа.

Отмечается, что израильскими ВВС "были атакованы позиции палестинского сопротивления". Объектам, которые стали целями бомбардировки, нанесен значительный материальный ущерб. Samaa News указывает, что в момент атаки "людей на позициях не было".

Как сообщалось, 13 января израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Отмечается, что удары стали ответом на пуск ракеты с территории анклава.

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