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Израиль нанес ракетные удары по сектору Газа – СМИ

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Израильские самолеты нанесли ракетные удары по сектору Газа. Были атакованы позиции палестинского сопротивления, сообщают СМИ.
Истребители F-35 ВВС Израиля
Истребители F-35 ВВС Израиля

Боевые израильские самолеты нанесли в понедельник, 4 марта, несколько ракетных ударов по блокированному сектору Газа. Об этом сообщило информационное интернет-издание Samaa News.

По имеющимся данным, атакам с воздуха подвергся район на востоке населенного пункта Дейр аль-Балах, расположенного в центральной части анклава. Еще несколько ракет было выпущено израильскими самолетами восточнее города Рафах и по региону на юго-востоке административного центра сектора - города Газа.

Отмечается, что израильскими ВВС "были атакованы позиции палестинского сопротивления". Объектам, которые стали целями бомбардировки, нанесен значительный материальный ущерб. Samaa News указывает, что в момент атаки "людей на позициях не было".

Как сообщалось, 13 января израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа. 
 
Отмечается, что удары стали ответом на пуск ракеты с территории анклава.
 
Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции - так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
 
В мае прошлого года ситуация обострилась после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Теги: Израиль, сектор Газа, арабо-израильский конфликт, Новости Израиля, ВВС Израиля, армия Израиля, Израильские военные обстреляли Газу
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Источник: korrespondent.net

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