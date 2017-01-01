Штурм последнего анклава ИГИЛ в Сирии: боевики сдаются в плен

Падение этого анклава в Багхузе будет означать полный крах "Исламского государства" в Сирии.

Около 150 боевиков "Исламского государства" в понедельник, 4 марта, сложили оружие перед проамериканскими формированиями на востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Сирийский центр мониторинга прав человека.

"В этот понедельник 150 бойцов "Исламского государства" сдались в плен проамериканским силам в Багхузе - последнем анклаве исламистов на востоке Сирии", - говорится в сообщении.

Как известно, около 400 человек, включая боевиков ИГИЛ, покинули этот район в понедельник после того, как Сирийские демократические силы начали штурм Багхуза. Падение этого анклава будет означать полный крах "Исламского государства" в Сирии.

Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

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