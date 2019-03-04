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Гуайдо сообщил о возвращении в Венесуэлу

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Покидавший страну на несколько дней лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о своем возвращении в Каракас.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя президентом страны

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил о своем возвращении в Каракас. Об этом он в понедельник, 4 марта, написал на своей странице в Twitter.

"Уже на нашей любимой земле Венесуэла, мы только что прошли миграционный контроль и выезжаем в наш город", - написал он в микроблоге.

По данным венесуэльских СМИ, Гуайдо прибыл в Каракас рейсом 222 авиакомпании Copa из Панамы. В частности, лидер оппозиции беспрепятственно покинул аэропорт и отправился на встречу со своими сторонниками.

Известно также, что Гуайдо и сопровождающие его лица выехали из аэропорта на нескольких белых внедорожниках. Сообщений о том, что власти Боливарианской Республики пыталась задержать политика, не поступало. В аэропорту Гуайдо ждали, кроме сотен сторонников, послы нескольких европейских стран.

Ранее постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявлял, что судьбу лидера оппозиции после его возвращения из-за границы будет решать Верховный суд страны.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны, однако ему удалось скрыться. 22 февраля он прибыл в пограничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи для жителей Боливарианской Республики. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор.

Перед этим парламент Венесуэлы, контролируемый оппозицией, позволил Гуайдо находиться за пределами республики "более пяти дней с 23 февраля".

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Теги: Оппозиция, протесты, Венесуэла, Каракас, Хуан Гуайдо
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    04.03.2019, 21:48
Оценка:  0
Boxerogos
Гуайдо-незаконнорождённый сын Барака Обамы.Поэтому неудивительно что он хочет американской"демократии" ;в Венесуэле.Ведь такова дирректива ЦРУ,а Гуайдо-типичная марионетка.
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