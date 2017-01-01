Макрон призвал пересмотреть Шенгенскую систему

Президент Франции заявил о необходимости коренным образом пересмотреть действие Шенгенской системы.



Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя ситуацию с наплывом мигрантов, высказался за глубокий пересмотр устройства Шенгенской системы, сообщает AFP в понедельник, 4 марта.

"Необходимо в корне пересмотреть сегодняшнюю Шенгенскую систему, чтобы обеспечить гражданам свободу в условиях безопасности", – заявил французский лидер.

По словам Макрона, необходимо создать общую пограничную полицию и общеевропейский офис по предоставлению убежища. Также политик предлагает проводить меры общеевропейской солидарности в сфере предоставления убежища с едиными правилами приема мигрантов или отказа им в предоставлении убежища.

Президент Франции считает, что новая система должна ввести строгие обязательства по осуществлению контроля для всех стран, входящих в зону действия Шенгена.

Напомним, в 2017 году ЕС утвердил новые правила проверки на границе. Пограничники регистрируют въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.



В 2018 году в страны ЕС прибыли около 150 тысяч мигрантов, что на четверть меньше по сравнению с показателем 2017 года.

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