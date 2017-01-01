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В зоопарке Китая родились шесть тигрят

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Тигрят кормят по шесть раз в день. Они окрепли, и каждый из них весит по два с половиной килограмма.

В одном из зоопарков Китая родились шесть тигрят очень редкого подвида. Об этом сообщает ТСН во вторник, 5 марта.

Отмечается, что тигрята появилась на свет в начале года у двух разных мам.

"Трое девочек и трое мальчиков принадлежат к китайским тиграм. Этот подвид полосатиков находится под угрозой исчезновения, поэтому в зверинце изрядно обрадовались пополнению", – говорится в сообщении.

Тигрят кормят по шесть раз в день. Они окрепли, и каждый из них весит по два с половиной килограмма. В зоопарке планируют через месяц представить тигрят публике.

Напомним, в июне 2018 года в частном зверинце в Венгрии родились сразу четверо белых бенгальских тигрят – три девочки и один мальчик.

А в зоопарке Берлина родились редкие суматранские тигрята – двое мальчиков и две девочки.

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Теги: животные, Китай, животное, зоопарк, видео, тигр, зоопарк животные, тигры, видео youtube
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Источник: korrespondent.net

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