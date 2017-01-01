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В Мьянме пассажирский автобус попал в ДТП: восемь погибших

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Смертельная авария, по предварительным данным, случилась из-за лопнувшей покрышки автобуса.
Всех пострадавших госпитализировали
Всех пострадавших госпитализировали

В Мьянме пассажирский автобус врезался в дорожное ограждение. В ДТП погибли по меньшей мере восемь человек, еще 25 - пострадали. Об этом во вторник, 5 марта, пишет Сегодня.

По предварительным данным, авария случилась на шоссе Янгон - Мандалай из-за лопнувшей покрышки автобуса. Сразу после столкновения с ограждением автобус перевернулся.

Также известно, что среди погибших в ДТП есть три буддийских монаха. Пострадавших госпитализировали.

Ранее в Северной Македонии пассажирский автобус попал в ДТП, погибли 13 человек.

Также сообщалось, что в Индии перевернулся автобус с 50 школьниками.

 

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Теги: ДТП, пассажиры, Мьянма, авария, пассажирские перевозки, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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