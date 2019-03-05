Пограничники нашли в автомобиле с немецкими номерами тайник, где было 167 упаковок с наркотиком.

Румынские силовики задержали автомобиль, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает румынский директорат по расследованию организованной преступности и терроризма.

Отмечается, что в автомобиль, зарегистрированный в Германии, пересек румынскую границу 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. В специально оборудованном тайнике силовики обнаружили 167 упаковок, содержащих 84,3 кг героина.

Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток.

Cмотрите фотогалерею: Румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина

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