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Румынские пограничники задержали автомобиль с 84 кг героина

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Пограничники нашли в автомобиле с немецкими номерами тайник, где было 167 упаковок с наркотиком.
Двое граждан Нидерландов провезли из Украины героин
Двое граждан Нидерландов провезли из Украины героин

Румынские силовики задержали автомобиль, в котором двое граждан Нидерландов провезли из Украины 84,3 кг героина. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает румынский директорат по расследованию организованной преступности и терроризма.

Отмечается, что в автомобиль, зарегистрированный в Германии, пересек румынскую границу 4 марта в пункте пропуска Сигету-Мармацией. В специально оборудованном тайнике силовики обнаружили 167 упаковок, содержащих 84,3 кг героина.

Подозреваемых планируют арестовать на 30 суток.

 

 

Ранее венгерские пограничники выявили у гражданина Украины более килограмма марихуаны.

В Харькове изъяли крупную партию наркотиков

 

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Теги: наркотики, фото, Румыния, пограничная служба, пограничники, автомобиль
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Источник: korrespondent.net

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