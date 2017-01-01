В Индии заявили о новых обстрелах со стороны Пакистана

Пакистанская армия из минометного и стрелкового оружия обстреляла сектор Ноушера штата Джамму и Кашмир, заявили в Нью-Дели.

В Минобороны Индии во вторник, 5 марта, заявили о новых обстрелах территории штата Джамму и Кашмир со стороны Пакистана, сообщает The Indian Express.

По данным издания, пакистанская армия из минометного и стрелкового оружия обстреляла сектор Ноушера штата Джамму и Кашмир в 11:30 по местному времени (9:00 по Киеву). Это уже третье подобное нарушение за последние 36 часов. Индийские военнослужащие были вынуждены ответить огнем.

В понедельник индийское агентство NNI сообщало, что около 03:00 пакистанская армия подвергла обстрелу сектор Акнур в Джамму и Кашмире. Перестрелка продолжалась примерно до 06:30 (03:00 по Киеву).

Между тем издание отмечает, что за минувшую неделю на Линии контроля, которая разделяет армии Индии и Пакистана в спорном Кашмире, было зафиксировано более 60 случаев нарушения режима прекращения огня. Жертвами военных действий, по данным издания, стали по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения различной степени тяжести.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан возобновили обстрелы. С обеих сторон конфликта погибло несколько мирных жителей, есть тяжелораненые, также разрушены жилые дома.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.

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