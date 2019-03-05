Лукашенко назвал условия союза Беларуси с Россией

Главный принцип возможного союза Беларуси и РФ - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета", говорит президент.

Лукашенко заявил о готовности к союзу Минска и Москвы

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности к пересмотру подходов к интеграции с Россией. Об этом он сообщил на совещании по вопросам участия в интеграционных структурах и сотрудничества с европейскими организациями во вторник, 5 марта, пишет БЕЛТА.

"Беларусь сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это прежде всего услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации", - сказал белорусский лидер.

Он подчеркнул, что главный принцип союза - равные условия для всех граждан и "постулат суверенитета".

По его словам, российское руководство ранее выступило с инициативой о пересмотре подходов к интеграции. "Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки", - пояснил Лукашенко.

Он добавил, что пока необходимо провести анализ совместной работы и выявить, "где есть неиспользованные ресурсы, которые можно задействовать". Также белорусский президент отметил, что наиболее актуальные проблемы двустороннего взаимодействия на данный момент находятся в сфере экономики.

В то же время Лукашенко рассказал о взаимоотношениях страны с Евросоюзом. "Лед в отношениях с Европейским союзом не растаял", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что даже в мелочах ЕС не идет на встречу Минску, в частности уклоняется от переговоров по новому базовому соглашения между сторонами.

При этом президент Беларуси выступает за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО.

"Три государства, граничащие с Беларусью, являются членами Североатлантического альянса. А Украина страстно, яростно стремится туда. Это определенный вызов и питательная среда для конфронтации, особенно в условиях призывов и планов по усилению военного присутствия", - сказал Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что ни Беларуси, ни ее соседям новые разделительные линии не нужны. "Поэтому следует налаживать взаимоуважительные отношения с НАТО, которые в конечном итоге укрепляли бы безопасность нашей страны. Мы с ними должны разговаривать. Мы не должны на них смотреть, как на врагов", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, в январе Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным "однозначно определили" отсутствие вопроса об объединении двух государств.

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