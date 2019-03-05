В Сербии заявили о возможности признать Косово

Президент Сербии Александр Вучич считает, что можно найти разумный компромисс с помощью других стран.

Сербия может признать независимость Косово. Но это должна быть равноценная сделка. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянскому агентству ANSA, сообщает Радио Свобода во вторник, 5 марта.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", – сказал Вучич.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп обратился в Александру Вучичу с призывом признать независимость Косово.

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet