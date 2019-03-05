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В Сербии заявили о возможности признать Косово

Комментариев: 1
Президент Сербии Александр Вучич считает, что можно найти разумный компромисс с помощью других стран.
Александр Вучич допустил независимость Косово
Александр Вучич допустил независимость Косово

Сербия может признать независимость Косово. Но это должна быть равноценная сделка. Об этом сказал президент Сербии Александр Вучич в интервью итальянскому агентству ANSA, сообщает Радио Свобода во вторник, 5 марта.

"Мы должны сначала найти компромисс, мы не можем признать Косово, не получив ничего с другой стороны. Я уверен, что с помощью наших европейских друзей и при поддержке России, Америки, Китая и других стран мы сможем достичь решения", – сказал Вучич.

Ранее в феврале президент США Дональд Трамп обратился в Александру Вучичу с призывом признать независимость Косово.

Напомним, в конце прошлого года в Косово заявили о создании армии, после чего Сербия пригрозила ввести в страну войска.

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Теги: Косово, Сербия, независимость, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    05.03.2019, 13:40
Оценка:  0
aprilin
..других..это конечно же...рыфыутопия...сделка*...точно е название../.равноценная *..???. не в правилах рыфы недооценивать свой аппетит
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