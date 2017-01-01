В Чехии произошло новое столкновение поездов
В Чехии второй день подряд происходят лобовые столкновения поездов. Во вторник, 5 марта, два пассажирских поезда столкнулись на Главном вокзале юго-восточного города Брно.
По словам представителя объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартина Драпала, в результате аварии пострадали более двух десятков человек.
"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда", – сказал Драпал, медики обследовали всех потерпевших на месте ЧП.
Тем временем, СМИ сообщают о 23 пострадавших, 15 из которых понадобилась госпитализация. В то же время в чешской полиции официально подтвердили информацию о 21 пострадавшем.
Драпал также уточнил, что авария произошла с поездами пригородного сообщения.
Представители полиции и Чешских железных дорог уже создали комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.
Из-за ЧП составы приходят в Брно с незначительным опозданием (до 20 минут), а некоторые пригородные поезда были вовсе отменены.
Sr'azka vlaku v Brne: 21 lehce a stredne tezce zranen'ych, 200 + 50 evakuovan'ych, provoz na n'adraz'i stoj'i. pic.twitter.com/tNEftFOo2j— Ud'alosti Brno (@UdalostiBrno) 5 березня 2019 р.
Напомним, что накануне в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.
Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погиб один человек,около 60 получили трамвы различной степени тяжести.
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