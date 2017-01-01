В Чехии произошло новое столкновение поездов

В результате лобового столкновения в Брно пострадали более 20 человек. Из-за аварии другие поезда приходят с опозданием.

В Брно столкнулись два поезда Пресс-служба полиции Чехии

В Чехии второй день подряд происходят лобовые столкновения поездов. Во вторник, 5 марта, два пассажирских поезда столкнулись на Главном вокзале юго-восточного города Брно.

По словам представителя объединенной службы пожарных и спасателей страны Мартина Драпала, в результате аварии пострадали более двух десятков человек.

"При следовании через остановку Главный вокзал Брно во вторник утром столкнулись два пассажирских поезда", – сказал Драпал, медики обследовали всех потерпевших на месте ЧП.

Тем временем, СМИ сообщают о 23 пострадавших, 15 из которых понадобилась госпитализация. В то же время в чешской полиции официально подтвердили информацию о 21 пострадавшем.

Драпал также уточнил, что авария произошла с поездами пригородного сообщения.

Представители полиции и Чешских железных дорог уже создали комиссию, которая занимается выяснением обстоятельств случившегося.

Из-за ЧП составы приходят в Брно с незначительным опозданием (до 20 минут), а некоторые пригородные поезда были вовсе отменены.

Sr'azka vlaku v Brne: 21 lehce a stredne tezce zranen'ych, 200 + 50 evakuovan'ych, provoz na n'adraz'i stoj'i. pic.twitter.com/tNEftFOo2j — Ud'alosti Brno (@UdalostiBrno) 5 березня 2019 р.

Напомним, что накануне в Восточной Чехии также столкнулись два поезда, в результате чего шесть человек получили ранения.

Ранее в Испании столкнулись два пассажирских поезда, погиб один человек,около 60 получили трамвы различной степени тяжести.

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