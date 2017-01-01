Forbes назвал самых богатых людей мира

Авторитетный журнал Forbes традиционно опубликовал рейтинг самых богатых людей мира.

Безос при разводе может потерять 65 млрд долларов Getty Images

Первые 13 позиций в этом рейтинге заняли мужчины. Совершенно справедливо на первом месте оказался основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в 131 млрд долларов. За последний год Безос заработал 19 млрд долларов, пишет Forbes.

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Между тем, издание не уверено, что Безос сможет удержаться на первой позиции, поскольку миллиардер разводиться с женой. Вполне возможно, что экс-супруга отсудит у своего знаменитого мужа солидную сумму.

Второе место занял гений компьютерных технологий Билл Гейтс. А третью позицию занял самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет.

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Самой богатой женщиной мира по версии журнала Forbes стала наследница известного косметического бренда L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. По данным издания, женщина заработала почти 50 млрд долларов. К слову, в общем рейтинге Франсуаза Бетанкур-Майерс только 14.

Напомним, Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов. Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX оформил ипотеку в банке Morgan Stanley на 61 миллион долларов.