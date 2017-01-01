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Forbes назвал самых богатых людей мира

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Авторитетный журнал Forbes традиционно опубликовал рейтинг самых богатых людей мира.
Безос при разводе может потерять 65 млрд долларов
Безос при разводе может потерять 65 млрд долларов
Getty Images

Первые 13 позиций в этом рейтинге заняли мужчины. Совершенно справедливо на первом месте оказался основатель компании Amazon Джефф Безос. Его состояние оценивают в 131 млрд долларов. За последний год Безос заработал 19 млрд долларов, пишет Forbes.

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Между тем, издание не уверено, что Безос сможет удержаться на первой позиции, поскольку миллиардер разводиться с женой. Вполне возможно, что экс-супруга отсудит у своего знаменитого мужа солидную сумму.

Второе место занял гений компьютерных технологий Билл Гейтс. А третью позицию занял самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет.

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Самой богатой женщиной мира по версии журнала Forbes стала наследница известного косметического бренда L'Oréal Франсуаза Бетанкур-Майерс. По данным издания, женщина заработала почти 50 млрд долларов. К слову, в общем рейтинге Франсуаза Бетанкур-Майерс только 14.

Напомним, Илон Маск взял ипотеку на 61 миллион долларов. Миллиардер, основатель Tesla и SpaceX оформил ипотеку в банке Morgan Stanley на 61 миллион долларов.

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Теги: Forbes, рейтинг, самые богатые люди, Джефф Безос
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