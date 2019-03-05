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Франция отправила в поход единственный авианосец

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В авианосную группировку также входит атомная подлодка, два фрегата, штабной корабль и судно снабжения.
Авианосцу Шарль де Голль предстоит долгий поход
Авианосцу Шарль де Голль предстоит долгий поход
EPA

Французский атомный авианосец Шарль де Голль направился в Средиземное море для участия в операциях против террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Europe 1 во вторник, 5 марта.

На борту авианосца находятся две тысячи военых, а также группировка из 32 самолетов, преимущественно многоцелевые истребители Rafal.

В авианосную группировку также входит атомная подлодка, два фрегата, штабной корабль и судно снабжения.

Отмечается, что когда авианосец завершит миссию в Средиземноморье, он отправится в Индийский океан, а затем в Азиатско-Тихоокеанский регион. Планируется, что в июле корабль вернется во Францию.

Шарль де Голль примет участие в нескольких военных учениях, в частности, в совместных маневрах Франции с Египтом, Индией и Японией.

Напомним, в 2016 году Шарль де Голль уже участвовал в операциях против "ИГИЛ" в Ираке и Сирии. В ноябре 2018 года авианосец был передан ВМС Франции после ремонтных работ, которые продолжались 18 месяцев на военно-морской базе в Тулоне. С осени французские военные проводили проверку всех систем.

Авианосец Шарль де Голль, введенный в эксплуатацию в 2001 году, является флагманом французского военно-морского флота и единственным действующим авианосцем ВМС Франции.

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Теги: Франция, Сирия, корабль, корабли, флот, ВМС, Средиземное море, Конфликт в Сирии, авианосец, Военные учения, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BROKER666    05.03.2019, 16:01
Оценка:  -1
BROKER666
офигеть... оказывается бывают авианосцы с ядерными силовыми установками, а не только на дизеле...
Духовный_скреп    05.03.2019, 15:43
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Какой то авианосец неправильный,или поломанный.Не дымит. Где дым????))))
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