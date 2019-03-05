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Российский омбудсмен просит ООН защитить крымчан от Киева

Комментариев: 1
Властями Украины на жителей Крыма "объявлена буквально охота", заявила Москалькова комиссару ООН по правам человека.
Москалькова пожаловалась на Киев комиссару ООН по правам человека
Москалькова пожаловалась на Киев комиссару ООН по правам человека
Госдума РФ

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет во вторник, 5 марта, попросила ее содействовать защите прав жителей Крыма от действий Киева. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, на жителей Крыма властями Украины "объявлена буквально охота". "Если они попадают на территорию Украину, их нередко арестовывают и осуждают", - заявила омбудсмен.

Москалькова также назвала совершенно беспрецедентным запрет на въезд в Украину всем мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет. 

Она также напомнила о невозможности для проживающих на территории Крыма граждан России получить шенгенские визы. 

В ответ Мишель Бачелет пообещала изучить все эти вопросы. "Мы посмотрим, что можем сделать. У нас есть миссия в Украине, которая как раз занимается мониторингом этой ситуации", - сказала она.

При этом не сообщается, рассказала ли Москалькова о обысках и задержаниях в Крыму, в частности у крымских татар. 

 

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Теги: Россия, Украина, Права человека, ООН, Крым, омбудсмен
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2wtf    05.03.2019, 16:16
Оценка:  +4
WTF2wtf
Оккупанты снова недовольны.
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