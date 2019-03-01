Ликвидирован свидетель дела “бриллиантовых прокуроров”

Сегодня в Киеве неизвестный мужчина убил главного свидетеля по делу так называемых “бриллиантовых прокуроров”.

Стало известно, что сегодня утром в собственном автомобиле на улице Флоренции,5 в Киеве был убит бизнесмен Сергей Киселев. Об этом сообщает Украинская правда.

Читай также: Росгвардеец устроил стрельбу из автомата с балкона многоэтажки под Челябинском

Полиция сообщила ранее, что автомобиль бизнесмена был расстрелян сегодня утром. Мужчина скончался от кровопотери.

Интересно, что этот бизнесмен Сергей Киселев является главным свидетелем и потерпевшим по делу так называемых “бриллиантовых прокуроров”.

Киселев является владельцем ювелирной фабрики. В 2010 году правоохранители провели обыски и изъяли драгоценности и бриллианты. После обысков все это пропало.

Читай также: Стрельба возле школы в Нижнем Новгороде: есть раненые

По словам Киселева, он узнал свои драгоценности у прокурора Корнийца и даже успел дать показания в прокуратуре. Сегодня его убили.

Пока не понятно, связывает ли следствие убийство Киселева с делом “бриллиантовых прокуроров”, но, по мнению многих экспертов, связь очевидная.

Убитый Кисилев, человек, который опознал свой бриллианты (бывший собственник завода ювелирных изделий) в нашумевшем деле “бриллиантовых прокуроров“ - прокомментировал убийство экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что в Киеве неизвестный расстрелял автомобиль. Водитель транспортного средства был убит.