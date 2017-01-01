В Польше задержали украинцев за контрабанду мигрантов
Центральное следственное бюро полиции Польши в сотрудничестве с пограничниками задержали 16 человек, подозреваемых в деятельности преступной группы, которая занимается незаконной перевозкой иностранцев. Среди задержанных - трое украинцев, сообщает во вторник, 5 марта, RMF24.
Указано, что в операции по задержанию подозреваемых участвовали более 100 полицейских и пограничников, а среди задержанных - 13 поляков и трое граждан Украины.
По данным правоохранителей, преступная группа занималась перевозкой на территорию Польши граждан Пакистана, Сирии, Алжира, Ирака, Египта, Ирана и Индии, а затем их легализацией на территории страны. Таким образом, преступники могли помочь попасть на территорию Польши до полтысячи иностранцев.
При этом известно, что механизм деятельности преступной группы заключался в обеспечении иностранцев документами, которые позволяли им легально пребывать и работать в Польше.
"В ходе полицейской операции в домах подозреваемых изъяли почти четверть миллиона злотых в разной валюте. В целом же правоохранители считают, что на перевозке мигрантов преступники заработали до 920 тысяч евро", - говорится в сообщении.
Сейчас прокуратура Польши требует трехмесячного ареста для пяти задержанных, однако не указывается, есть ли среди них украинцы.
Как отмечается, по обвинению в участии в преступной группе с целью облегчения устройства иностранцам, задержанным грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Польше арестовали троих поляков и одного украинца по подозрению в участии в преступной группе, которая организовала для граждан Украины незаконное пересечение границы и дальнейшую миграцию.
Также сообщалось, что в польском Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.
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