Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Пакистане арестовали подозреваемых в атаке на индийских военных

Комментариев: 0
В Исламабаде заявили о задержании 44 человек. В их числе - брат лидера группировки Джаиш-е-Мухаммад, которую в Индии обвиняют в атаке на военных.
Пакистан арестовал причастных к атаке на индийских военных
Пакистан арестовал причастных к атаке на индийских военных
Getty Images

В Пакистане задержали подозреваемых в атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации между Индией и Пакистаном. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на МВД Пакистана.

Всего было задержано 44 человек. В их числе - брат лидера группировки Джаиш-е-Мухаммад, которую в Индии обвиняют в атаке на военных. Агентство не уточняет, все ли задержанные связаны с нападением на военных.

МВД Пакистана отмечает, что брат лидера группировки числился среди подозреваемых в причастности к атаке, список которых Индия передала Пакистану на выходных.

Напомним, отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад".

27 февраля Пакистан заявил, что сбил два индийских истребителя и захватил одного пилота. В Индии подтвердили потерю одного самолета и заявили, что сбили пакистанский самолет.

Также на пограничной территории неоднократно совершались обстрелы.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Индия-Пакистан, теракт, Пакистан, Индия, террористы, арест, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь