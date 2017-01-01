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Во французском городе за ночь сожгли 65 авто

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Также неизвестные бросали бутылки с зажигательной смесью в пожарных и запускали фейерверки в жилые дома.
Из-за беспорядков во Франции пострадали полицейские
Из-за беспорядков во Франции пострадали полицейские
Политека

Участники беспорядков во французских городах Гренобль, Эшироль и Сен-Мартен-ле-Вину сожгли в ночь на вторник, 5 марта, около 65 автомобилей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Le Dauphine Libere.

По данным СМИ, причиной беспорядков стало ДТП, в результате которого погибли два жителя района Мистраль. Так, вечером 2 марта двое юношей пытались уйти от преследовавшего их автомобиля полиции на украденном скутере. По данным прокуратуры, они ехали на большой скорости и не соблюдали правила дорожного движения. На выезде на трассу скутер попытался обогнать автобус и столкнулся с ограждением. 

Отмечается, что в столкновениях, которые продолжаются в городе вторые сутки, пострадал 16-летний подросток, ранения также получили полицейские. Один человек был задержан.

 

 

Ранее на границе Колумбии и Венесуэлы сгорели три грузовика с гумпомощью.

 

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Теги: автомобили, беспорядки, Франция, поджог, автомобиль, пострадавшие, полицейские
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Источник: korrespondent.net

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