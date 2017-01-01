В Танзании за убийства детей задержали 65 "колдунов"

Правоохранители Танзании арестовали 65 "колдунов", подозреваемых в ритуальном убийстве, по меньшей мере, десяти детей.

В Танзании полиция задержала 65 "колдунов" в связи с ритуальным убийством минимум десяти детей. Об этом во вторник, 5 марта, сообщает ВВС.

Указано, что убийства произошли в январе, и у многих детей были удалены части тел. В частности, дети были убиты в юго-западной области Ньомбе и в северной области Симию.

При этом известно, что самому младшему ребенку было пять лет.

Как известно, в Танзании и соседних африканских странах существует мнение, что использование частей тела человека помогает в ритуалах. При этом считается, что части тела людей с альбинизмом особенно сильные при ритуалах, что приводит к большому числу убийств альбиносов.

Ранее в Индии за колдовство убили женщину и ее четверых детей.

Также сообщалось, что в Индии убили пятерых женщин, обвинив в колдовстве. Пять женщин в возрасте от 45 до 50 лет были убиты в индийской деревне толпой.

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