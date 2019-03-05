В Адриатическом море на газовой платформе упал кран, есть жертвы

С платформы добычи газа компании Eni упал кран, в результате чего погиб работник и еще два человека травмированы.

В Адриатическом море во вторник, 5 марта, с платформы добычи метана итальянской энергетической компании Eni упал кран, в результате чего погиб работник и еще два человека получили травмы. Об этом сообщает Sky TG24.

В частности, указано, что инцидент произошел на платформе Barbara F, расположенной в 60 км от города Анкона. Известно, что кран упал во время перемещения груза с корабля на платформу.

"В результате аварии погиб 63-летний оператор крана, упавший в море вместе с конструкцией. Тело погибшего до сих пор находится в кабине крана, который лежит на глубине около 70 метров", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, мужчина на следующий день, 6 марта, должен был покинуть платформу, так как заканчивался срок его вахты.

Как отмечается, при падении кран сильно ударил по кораблю, в результате чего два человека на борту получили тяжелые травмы, в том числе многочисленные переломы костей. Их вертолетом доставили в больницу.

Ранее на одном из предприятий в Пустомытовском районе Львовской области стрела крана упала на рабочего, который скончался от полученных травм.

Также сообщалось, что в Одессе на строительной площадке пляжа Ланжерон в результате падения строительного крана погиб рабочий.

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