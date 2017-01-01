Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Сирии окружили 1500 боевиков "Исламского государства"

Комментариев: 0
Несмотря на то, что в плен сдалась большая группа исламистов, большая часть группировки в Багхузе продолжает удерживать позиции.
Курді осаждают последний анлав ИГИЛ в восточной Сирии
Курді осаждают последний анлав ИГИЛ в восточной Сирии
В ходе боев за населенный пункт Багхуз в Сирии в окружении курдов находятся около 1500 боевиков "Исламского государства". Несколько сотен джихадистов сдались в плен. Об этом заявили в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает DW.
 
 
В частности, командир SDF Аднан Африк подтвердил, что в плен сдалась большая группа исламистов.
 
По данным наблюдателей, боевики являются выходцами из разных стран.
 
В общем, отмечают представители SDF, за последние дни с Багхуза и его окрестностей эвакуированы около тысячи человек. 
 
Багуз - последний бастион "Исламского государства" в восточной части Сирии. Курдские отряды возобновили здесь активные наступательные действия вечером 1 марта.
 
Ранее в феврале бойцы вооруженной коалиции Силы демократической Сирии взяли под контроль последний форпост ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: курды, Сирия, Конфликт в Сирии, ИГИЛ, Исламское государство, новости Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь