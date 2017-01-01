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На вокзале и аэропортах Лондона найдены взрывные устройства

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Полиция предполагает, что на других транспортных узлах Лондона могут также находиться взрывпакеты.
Полиция проверяет вокзалы Лондона
Полиция проверяет вокзалы Лондона
news.sky.com

Три самодельных взрывных устройства обнаружены во вторник, 5 марта, в зданиях лондонского аэропорта Хитроу, аэропорта Лондон-Сити и на железнодорожной станции Ватерлоо, сообщает Sky News.

Все обнаруженные взрывные устройства были в конвертах размером с лист А4, упакованных в пакеты для почтовых отправлений.

В полиции считают, что речь идет "о звеньях одной цепи". Начато расследование.

Вместе с тем, опасные находки никак не отразились на работе аэропортов и станции.

В Скотланд-Ярде не исключают, что на других транспортных узлах Лондона могут находиться другие взрывные устройства, в связи с чем жителям и гостям города распространена рекомендация "проявлять бдительность и сообщать о подозрительных объектах в полицию".

Ранее сообщалось, что в Греции возле украинского консульства нашли авиабомбу.

Также сообщалось, что в Италии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали семь тысяч человек.

 

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Теги: Лондон, вокзал, аэропорт, взрывчатка
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Источник: korrespondent.net

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