В Болгарии предотвратили масштабный теракт

В Болгарии предотвратили попытку подрыва управления полиции города Видин, на территории которого находится цистерна с нефтепродуктами и АЗС.

В Болгарии силовики задержали группу лиц, которые пытались подорвать Управление Пограничной полиции пограничного города Видин, на территории которого находится десятитонная цистерна с нефтепродуктами и заправочная станция. Об этом во вторник, 5 марта, заявил заместитель генпрокурора Болгарии Иван Гешев, сообщает Укринформ.

"С агентурных источников нами была получена информация о готовящемся взрыве на территории Управления пограничной полиции, где находится десятитонная цистерна с нефтепродуктами, а напротив самого управления - заправочная станция. Если бы злоумышленникам удалось реализовать свой план, а также ввиду того, что (ведомство) находится в густонаселенном месте Видина, то город горел бы несколько дней подряд, в прямом смысле этого слова", - отметил Гешев.

Он доложил, что злоумышленники были задержаны, они находятся под арестом, а в их машине были найдены еще несколько канистр с бензином.

По данным замгенпрокурора, следователи выясняют мотивы готовящегося преступления. По предварительной информации, причиной могла стать работа сотрудников Пограничной полиции, проводящих активную борьбу с контрабандой на границе Болгарии.

Ранее в Австрии на заводе производителя известного оружия Glock в земле Каринтия произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Также сообщалось, что в Амстердаме прогремел взрыв в одном из кофе-шопов - заведении, имеющем лицензию на продажу конопли и продукции из нее.

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