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Мадуро созвал венесуэльцев на марш

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Демонстрация, приуроченная к Дню боливарианского антиимпериализма, состоится в субботу, 9 марта.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал жителей республики выйти на массовые "антиимпериалистические" марши 9 марта. Об этом он заявил во вторник, 5 марта, выступая на мероприятии, посвященном памяти Уго Чавеса.

"В субботу, 9 марта, исполняется четыре года декрету Барака Обамы, объявившего Венесуэлу угрозой для безопасности США, и 9 марта я объявил днем боливарианского антиимпериализма, и давайте выйдем на улицы 9 марта в марше против империализма, на улицы, народ!", - заявил Мадуро.

Отметим, ранее о проведении антиправительственных митингов 9 марта объявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Напомним, массовые протесты против Мадуро начались 21 января.

На фоне обострения ситуации в стране спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства.

Ряд западных стран и США заявили о признании Гуаидо

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Теги: Венесуэла, марш, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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