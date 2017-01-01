США пригрозили Турции санкциями из-за С-400

"Мы дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400", - отметил Палладино.

По его словам, в случае закупки ЗРК против Турции могут быть введены меры в соответствии с законом США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

"Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", - подчеркнул представитель Госдепа.

Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года.

Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400 . Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.

Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на 2,5 миллиарда долларов. В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе.Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на 2,5 миллиарда долларов.