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США пригрозили Турции санкциями из-за С-400

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В Госдепартаменте заявили, что покупка Анкарой российских ЗРК приведет к пересмотру сделки о поставке F-35.
ЗРК С-400 Триумф
ЗРК С-400 Триумф
mil.ru
 
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино заявил во вторник, 5 марта, что покупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400 может привести к отказу от предоставления ей передовых технологий, приостановке ее участия в программе создания американских истребителей F-35 и санкциям. Об этом сообщило агентство Reuters.
 
"Мы дали понять Турции, что у нас есть очень серьезное беспокойство по поводу заявленных ею планов приобрести российские ракетные системы С-400", - отметил Палладино.
 
По его словам, в случае закупки ЗРК против Турции могут быть введены меры в соответствии с законом США О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). 
 
"Мы ясно предупредили Турцию, что потенциальная покупка С-400 приведет к переоценке участия Турции в программе F-35, возникнут также риски для других потенциальных сделок с Турцией в сфере вооружений в будущем. Это также приведет к потенциальным санкциям в рамках CAATSA", - подчеркнул представитель Госдепа.
 
Ранее глава МИД Турции подтвердил, что сделка с Россией по ЗРК С-400 завершена и комплексы будут поставлены осенью этого года. 
 
Напомним, США выступают против покупки Турцией С-400. Вашингтон требует от Анкары отказаться от российских комплексов в пользу американских ЗРК Patriot.
 
В декабре прошлого года стало известно, что Госдепартамент утвердил решение о продаже Турции ЗРК Patriot на сумму 3,5 миллиарда долларов в качестве альтернативы российской системе.
Москва и Анкара достигли договоренности о сделке по ЗРК С-400 в 2017 году. Речь идет о поставке четырех дивизионов ЗРК на 2,5 миллиарда долларов.

Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть - за счет российского кредита. 

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Теги: Россия, США, Турция, F-35, ПВО, С-400
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Источник: korrespondent.net

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