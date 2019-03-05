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Блумберг отказался участвовать в выборах президента США

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Бизнесмен уверен, что одержал бы победу над Дональдом Трампом, однако решил заняться проектами, которые принесут пользу стране.
Майкл Блумберг
Майкл Блумберг
 
Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг сообщил, что не будет баллотироваться на пост президента США в 2020 году. Его заявление было опубликовано на сайте агентства Bloomberg 5 марта.
 
Блумберг отметил, что серьезно задумывался о вступлении в президентскую гонку, но в итоге отказался от этой идеи. Миллиардер также выразил уверенность в том, что одержал бы победу, если бы его соперником был действующий американский лидер Дональд Трамп.
 
"Я знаю, что нужно для запуска выигрышной кампании, и каждый день, когда я читаю новости, я все больше разочаровываюсь из-за некомпетентности Белого дома. Я знаю, что мы как страна можем добиться большего успеха. И я верю, что я победил бы Дональда Трампа на выборах. Но я ясно осознаю, насколько трудно стать кандидатом от демократов при такой конкуренции", - подчеркнул Блумберг.
 
Он также указал, что действующий президент США является "угрозой для страны" и важно выдвинуть "демократа, который будет в сильнейшей позиции для того, чтобы победить Дональда Трампа".
 
По словам бизнесмена, он направит свои усилия на помощь стране, в частности, продолжит борьбу с загрязнением окружающей среды и изменением климата.
 
Ранее СМИ сообщили, что Блумберг намерен потратить минимум 500 миллионов долларов, чтобы не допустить избрания Трампа на второй срок.
 
Напомним, от участия в президентской гонке также отказалась соперница Трампа в 2016 году, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

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Теги: США, Выборы, выборы в США, Майкл Блумберг
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Источник: korrespondent.net

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