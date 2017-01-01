Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе - СМИ

Целью воздушных налетов были позиции палестинской группировки в районе городов Газа и Хан-Юнис.

ВВС Израиля в ночь на 6 марта, нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил новостной портал Samaa News

Отмечается, что целью налетов были позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис.

По информации медиков, к настоящему моменту данные о пострадавших не поступали.

В Израиле сообщения о налете пока не комментируют.

В последнее время бомбардировки сектора Газа проводятся в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами через границу.

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