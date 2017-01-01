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Израиль ударил по объектам ХАМАС в Газе - СМИ

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Целью воздушных налетов были позиции палестинской группировки в районе городов Газа и Хан-Юнис.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15
 
ВВС Израиля в ночь на 6 марта, нанесли серию ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил новостной портал Samaa News.
 
Отмечается, что целью налетов были позиции группировок палестинского сопротивления в районе городов Газа и Хан-Юнис.
 
По информации медиков, к настоящему моменту данные о пострадавших не поступали.
 
В Израиле сообщения о налете пока не комментируют.
 
В последнее время бомбардировки сектора Газа проводятся в ответ на запуск палестинцами воздушных шаров с зажигательными или взрывными устройствами через границу.
 
Напомним, 4 марта израильские самолеты атаковали позиции палестинского сопротивления в секторе Газа.
 

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Теги: Израиль, сектор Газа, ХАМАС, арабо-израильский конфликт, авиаудар, ВВС Израиля
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Источник: korrespondent.net

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